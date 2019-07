Sanremo: anche Sergio Tommasini su restyling del porto vecchio "Anche la Canottieri rivendica spazi nel futuro dell'approdo"

“Mi ritrovo nelle parole dell'amico Zaoli in merito al continuo confronto che le associazioni sportive devono avere con gli interlocutori imprenditoriali ed il Comune per lo sviluppo del Porto Vecchio”. Interviene in questo modo Sergio Tommasini, presidente della Canottieri Sanremo (e Consigliere comunale), dopo aver ascoltato l’intervista (QUI) da noi realizzata in relazione al futuro restyling del porto vecchio matuziano.

“Come Canottieri – prosegue Tommasini - abbiamo circa 150 ragazzi che svolgono con regolarità attività agonistica. Oltre 65 master che praticano sport con regolarità. E la gestione dei posti barca, alcuni dei quali in collaborazione proprio con lo Yatch Club. Tra i ragazzi abbiamo dei nazionali di canoa e anche la promessa olimpica di Amanda Embriaco che si confronterà ai mondiali a fine agosto in Ungheria per giocarsi il passaporto Olimpico di Tokyo 2020 (paraolimpiadi). Il canottaggio olimpico ed il costal rowing vivono un momento speciale con tante adesioni anche tra i più piccoli”.

Tommasini ha terminato commentando le parole del vice Sindaco e Assessore allo Sport: “Mi confortano le parole di Alessandro Sindoni e spero che il confronto prosegua nel rispetto dello sviluppo e dello sport per tutti”.