Presentato un emendamento per i frontalieri e le targhe estere: Parodi "Soluzione non definitiva"

Dopo il caso sollevato in questi mesi, che penalizzava i frontalieri sul caso targhe estere, Roberto Parodi del Fai Frontalieri torna sul problema in relazione all’emendamento presentato da Lega e 5 Stelle. “Si tratta di un documento che risolve in parte – sottolinea Parodi - ma non totalmente,il problema dei veicoli con targa estera. Speriamo non ne esca un altro pasticcio ma è già meglio di niente”.

Ecco il testo dell’emendamento: “Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente: Art. 17-bis. (Modifiche al Codice della Strada) 1. All’articolo 93 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, dopo le parole: ‘impresa costituita’ sono inserite le seguenti: ‘nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco’.

“Questo risolve in parte – termina Parodi - ma non tutti i casi che avevo sollevato. Spero, prima che facciano altri errori, che prendano in considerazione il testo che ho fatto presentare che risolverebbe tutti i casi.