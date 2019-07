Imperia: biglietti aerei Genova-Roma, Savioli interroga l'amministrazione. La replica "Frutto di una convenzione con la Regione"

Il caso dell’acquisto, da parte del Comune di Imperia, dei biglietti aerei Genova-Roma è approdato in Consiglio Comunale. Il capogruppo di ‘Progetto Imperia’ Alessandro Savioli ha infatti interrogato l’amministrazione sull’acquisto di dodici biglietti aerei acquistati, secondo delibera dirigenziale del 1 febbraio 2019, al prezzo di 2.618,88 euro.



A replicare a Savioli è stato il vice Sindaco Giuseppe Fossati: “Trovo sorprendente e sottilmente malevola questa question time”, ha detto Fossati, spiegando che l’acquisto dei biglietti rientra nella stipula di una convenzione tra la Regione Liguria e Camera di Commercio, volta a consentire l’acquisto dei biglietti per la tratta Genova-Imperia in funzione degli enti pubblici.



“Il Comune si è avvalso di questo protocollo, – ha continuato Fossati – che prevede l’acquisto a prezzo convenzionato dei biglietti utilizzabili con la possibilità di modifiche sia per quanto riguarda le date di andata e ritorno che per quanto riguarda il nominativo di chi li utilizzerà. Nello specifico, dal 1 febbraio, sono stati usati due biglietti da parte del Sindaco che è andato il 19 giugno a Roma ed è tornato il 20, per incontri relativi all’Anci. Credo sia una buona pratica amministrativa”.



Savioli nella replica ha chiesto maggiore trasparenza al Comune, ritenendosi parzialmente soddisfatto della risposta del vice Sindaco.