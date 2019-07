Diano Riparte “Le opere di manutenzione del verde a Diano Marina vanno avanti ma spesso senza criterio” (Foto)

“Potrebbe essere giudicato anche in modo positivo il taglio degli ‘Infestanti alberi del paradiso’ eliminati in parte in questi giorni sulla sponda sinistra del Torrente San Pietro. Perchè infatti questo tipo di vegetale sta invadendo tutta la città ed in particolare le zone vicine all'ex tracciato ferroviario e nel momento dell'inflorescenza crea sgradevoli profumi”.

Interviene in questo modo il gruppo di opposizione ‘Diano Riparte’, in relazione al taglio degli alberi sul torrente San Pietro. “Ma eliminare anche prestigiosi esemplari cipressi – prosegue - rasenta il delitto. Aver tagliato infatti uno di questi alberi nella stessa zona degli ‘Ailanti’ ha generato una forte protesta da parte degli abitanti della zona. Farlo poi in questo momento, portando via zone d'ombra ai mal capitati pedoni che percorrono via Rossini, è assurdo. La decisione potrebbe mettere in evidenza la volontà del comune di realizzare finalmente un marciapiede che dovrebbe portare in direzione della stazione ferroviaria ma togliere del verde, anche se infestante, senza sostituirlo con dei platani o degli eucalipto che abbellirebbero la zona sembra proprio un peccato”.

“Ed adesso – termina Diano Riparte - l'immagine non è certo delle più qualificanti. Oltre, come sempre, a scegliere i tempi sbagliati. E' proprio vero che tra noi e chi governa questa città si evidenzia che le due parti parlano lingue diverse”.