Bordighera: installate le cabine-spogliatoio sulle spiagge libere, in arrivo anche quella per diversamente abili tra i bagni Paloma e Corallo

Sono state installate questa mattina le prima cabine - spogliatoio su alcune spiagge libere di Bordighera, la cui mancanza ha fatto tanto discutere in questi gironi. “Stiamo iniziando a posizionarle - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle spiagge Marco Laganà - e quest’anno non saranno smontate come accadeva negli anni passati, ma verranno spostate in blocco con una gru ed un camion e posizionate in un deposito comunale.”

In arrivo anche la cabina - spogliatoio per diversamente abili che sarà posizionata fra i bagni Paloma e Corallo. La mancanza delle cabine fino ai primi giorni di luglio non è stata presa bene da turisti e residenti che, usufruendo delle spiagge libere, ne hanno richiesto a gran voce l’installazione dopo il loro danneggiamento avvenuto durante l’ultima mareggiata.