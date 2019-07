Ventimiglia: domenica prossima l’escursione con ‘Simuve’ dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi alla città romana

Domenica prossima alle 9.30, con Simuve Bus, appuntamento con l’escursione organizzata dalla Cooperativa Omnia, dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi alla città romana.

La partenza è fissata dall’ufficio IAT di Ventimiglia (in via Roma/largo Balestra) e spostamento verso i Balzi Rossi col Simuve free bus (si consiglia di arrivare dieci minuti prima della partenza). Quindi la visita del museo preistorico che si trova ai piedi di un’imponente falesia di calcare dolomitico. Tra i reperti esposti figurano utensili in pietra e osso, statuine votive e resti della fauna cacciata all’epoca, come rinoceronti lanosi, mammut, renne. Notevoli le tombe dell’uomo di Cro- Magnon, tra cui la celebre ‘Triplice Sepoltura’.

In seguito spostamento, sempre col ‘Simuve’, all’aera archeologica in zona Nervia dove è previsto un percorso nelle strutture di epoca romana, scoperte dal 1877: il Teatro recentemente restaurato, le Terme con il Mosaico di Arione, le vestigia delle mura repubblicane, il Museo Antiquarium che ospita un’interessante collezione di oggetti rinvenuti nella necropoli urbana, come il rarissimo ‘servizio da viaggio in argento’. Alla fine il ritorno all’ufficio IAT con la navetta.

Prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 entro le 18 di sabato prossimo ed è richiesto un numero minimo di partecipanti. Tariffa per la visita guidata (gratuita) più l’ingresso ai musei (4 euro Balzi Rossi e 3 per l’Area Archeologica).