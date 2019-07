Imperia: sabato 6 luglio al via la “Notte dei saldi”, negozi aperti fino alle 23 e aperitivi e musica dal vivo nei bar aderenti

Dopo il successo dell'anno scorso, della prima edizione della “NOTTE DEI SALDI A ONEGLIA”, sabato prossimo torna la serata estiva per eccellenza, dedicata allo shopping e accompagnata da musica e aperitivi. Stesso format ma allargato a tutti i commercianti di Oneglia (grazie alla collaborazione tra comitato inVIA, Salottino di Via Ospedale e CIV Nuovoneglia). L’idea, nata dall’esigenza di aumentare i passaggi e le presenze in un giorno molto importante a livello commerciale, vuole invitare cittadini e turisti a vivere una esperienza unica di shopping e relax in un contesto arricchito da musica e streetfood.

Sulla falsa riga dei Giovedì di alcune estati fà e della Notte Bianca di Porto Maurizio, l'iniziativa cercherà di offrire un valore aggiunto alla città, consentendo di visitare gli esercizi commerciali fino alle 23. L'evento nel 2018 si era limitato a includere nella manifestazione unicamente le attività appartenenti al circuito inVia, mentre quest'anno sarà allargato anche ad altri commercianti di Oneglia.

Le vie interessate all'iniziativa saranno: via Ospedale, Galleria Berio, Galleria degli Orti, via Vieusseux, i Portici di via Bonfante, via San Giovanni, Piazza Bianchi e via Belgrano. Alla manifestazione aderiranno il bar Cicò con il gruppo musicale “Il Premiato Cotonificio”; il Bacan con la band “The Frade”; Dolcezze in Galleria con “Alessandro Sapiolo”; Basilio con “Mauro Vero” e Pianetà Caffè con i “Nota Bene”.