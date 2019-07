Imperia: da questa settimana e per tutta l’estate nuova apertura nei weekend per Villa Grock

Le aperture settimanali di Villa Grock raddoppiano. Fino a settembre, per far fronte a un flusso di visitatori sempre crescente, l’Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Domenico Abbo (proprietaria della dimora imperiese in via Fanny Roncati Carli) ha deciso di aprire al pubblico la residenza del famoso clown svizzero anche il venerdì mattina, dalle 9 alle 12,30.

Allo studio c’è anche anche la possibilità di allestire un evento serale sia a luglio sia ad agosto, per presentare così al pubblico uno scenario mozzafiato, con il sontuoso giardino illuminato. E’ stato leggermente modificato il consueto orario di visita del lunedì pomeriggio, che a partire dal primo luglio prevede l’apertura dalle 15 alle 18.

"Si tratta di iniziative che vengono incontro alle richieste dei visitatori, sempre più numerosi e attratti da Villa Grock – dice il Presidente della Provincia Domenico Abbo – la proprietà è anche visitabile da gruppi di almeno dieci persone, nelle giornate e negli orari compatibili con la disponibilità del nostro personale. Mi pare quindi che l’offerta sia piuttosto ampia per il pubblico interessato. Il nostro impegno è quello dei valorizzare nel miglior modo possibile il nostro patrimonio, ed è per questo motivo che cerchiamo di garantire un servizio utile alla collettività".