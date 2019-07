Gli allievi dell’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo promossi al Conservatorio “Paganini” di Genova

Ottimi i risultati conseguiti agli esami dall’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo nella sessione estiva presso il prestigioso Conservatorio “Paganini” di Genova.

Ecco i risultati: Pianoforte complementare, Gaia Garabello 7,70/10; Teoria e Solfeggio certificazione A e B, Giorgia Garabello 7,50/10; Pianoforte, certificazione preparatoria, Filippo Odobashi 10/10; Teoria e Solfeggio certificazione A e B, Min Wei 9,66/10; Teoria e Solfeggio certificazione A e B; Milana Zinatullina 9,38/10; Teoria e Solfeggio certificazione A e B, Valeria Zinatullina 9/10.

“Complimenti ai giovani musicisti e anche all’insegnante Cristina Orvieto che ha curato la loro preparazione” dichiarano dalla Scuola di Musica Città di Sanremo.

“L’attività dell’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo - dichiara il presidente Adriano Meggetto - sta avendo un’importante e positiva ricaduta sul territorio per tutta una serie di manifestazioni musicali di rilievo e anche per gli ottimi risultati conseguiti dai ragazzi presso i Conservatori italiani e agli esami del sistema inglese ABRSM. I Professori dell’Associazione stanno preparando una serie ancora più nutrita di esami previsti per la sessione autunnale di settembre”.