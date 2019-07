Giovedì prossimo al Maci di Imperia appuntamento con ‘Dust off days festival’

Il Museo Arte Contemporanea Imperia prosegue gli eventi dell’estate 2019 - che vedranno avvicendarsi appuntamenti dedicati alla musica, all’arte e alla cultura – con un evento assolutamente inedito.

Giovedì 11 luglio dalle 17 all'1.30 il parco e gli interni di Villa Faravelli ospiteranno la seconda tappa della prima edizione del 'Dust off day festival', festival itinerante di musica, arte e cultura. Dopo la prima serata che ha visto un’inaspettata riappropriazione degli spazi del chiostro San Bernardino di Albenga, gli organizzatori scelgono lo spazio del Museo di Arte Contemporanea di Imperia per presentare un progetto unico e site specific che aprirà la location alla città, rivolgendosi sopratutto ad un target di giovani amanti dell’arte e della musica.

Il progetto nasce da un’idea e ad una collaborazione tra Edoardo Grosso e Rafael Lanzone Valiente - organizzatori di realtà artistiche del Ponente Ligure - e Matteo Scavetta, responsabile del gruppo FAI Giovani della delegazione Albenga-Alassio. La visione prende forma dalla maturata consapevolezza delle potenzialità dell’ambiente e del territorio, in un’ ottica di sviluppo inclusivo e sostenibile. Lo spirito motore della manifestazione è infatti il profondo desiderio di dimostrare come le risorse artistiche, architettoniche e paesaggistiche di un territorio siano di inestimabile valore per la fruizione e l’apprezzamento di eventi di alto interesse culturale - palcoscenici naturali e “vivi” che non fungono solo da scenario di fondo, ma condizionano attivamente le proposte culturali che ospitano.

Dust off è allora un chiaro invito a “rispolverare” consapevolezze, appartenenze e bellezze del territorio, attraverso un percorso di riqualifica e partecipazione inclusiva. Il progetto sceglie infatti proprio la Liguria come trampolino di lancio per farsi conoscere: una sfida territoriale in una regione da sempre contesa tra mare e montagna, costellata di luoghi turistici e culturali ancora tutti da scoprire e “rianimare”, di spazi dei quali la collettività viene invitata a riappropriarsi – come il M.A.C.I. di Villa Faravelli.

I Dust Off Days si propongono di quindi di includere il pubblico in una partecipazione alle attività culturali proposte (da mostre di arte contemporanea, a talk, da dj set e mercatini di artigianato vintage) invitando la collettività non solo a rispolverare siti storici inesplorati della regione, ma anche a riqualificarli con l’intervento della sua presenza. Non a caso il dialogo con le realtà cittadine locali (comuni, commercianti, abitanti) ha consentito un ulteriore arricchimento dell’evento, gettando le basi per un’auspicabile continuità di collaborazione. Musica, arti visive, workshop, happenings, confluiscono allora in questo festival poliedrico e multi sfaccettato, sotto l’insegna dell’ inclusività.

Le scelte musicali e artistiche, lo staff giovanissimo e il nome stesso della manifestazione sono un chiaro invito a riscoprire le bellezze architettoniche e naturali di una terra e a valorizzarle con il valore aggiunto dell’arte e della cultura, per ritrovare un senso di appartenenza comune e coinvolgente, per cui tutti si possano sentire custodi e depositari dei beni culturali del proprio territorio.