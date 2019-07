Diano Arentino: sabato prossimo la 2a edizione di 'Metti una sera d'estate', teatro ed enogastronomia sotto le stelle

Dopo il grande successo dello scorso anno la Pro Loco Alta Valle Dianese del Comune di Diano Arentino organizza per sabato prossimo la seconda edizione di “Metti una sera d’estate”.

Nel ridente borgo di Evigno, in piazza San Bernardo, al fresco della sua verde natura dalle 19:30 si potranno gustare le deliziose portate di una ricca carrellata di fritti a base di acciughe croccanti, sarde ripiene, pan fritu e contorno, frisciòi dolci e salati, verdure ripiene. Alle 21.30 la rinomata ed apprezzata Compagnia Teatrale amatoriale di Imperia ‘Ramaiolo in scena’ presenterà “Quando il gatto non c’è” di Johonnie Mortimer e Brian Cooke con la regia di Alessandro Manera.

Lo spettacolo è gratuito. Prenotazioni al numero 340 28 73 357