Ventimiglia: in nottata il travaso di Gpl dalla cisterna fermata a Porta Provenza, il gas che avanzerà sarà incendiato dai Vvf

Sono iniziate alle 20 le operazioni per il travaso del gas Gpl dalla cisterna bloccata da questo pomeriggio a Porta Provenza a Ventimiglia.

Dopo il blocco del traffico ferroviario (con bus e taxi sostitutivi in azione), i 16 Vigili del Fuoco impegnati hanno iniziato le operazioni di travaso del gas su un'altra cisterna che poi proseguirà il viaggio verso l'Emilia, zona di destinazione del convoglio proveniente dalla Francia.

In totale sono da travasare 120 mila litri di Gpl ma, per questioni logistiche, una parte del gas non potrà essere spostato e, quindi, i Vigili del Fuoco lo daranno alle fiamme secondo le procedure previste.

Il piano di lavoro studiato dai Vigili del Fuoco sotto il coordinamento della Prefettura prevede circa 12 ore di lavoro, ma si pensa che le operazioni possano concludersi prima.