Ventimiglia: cisterna di Gpl dalla Francia fermata a Porta Provenza, in serata il travaso a cura dei Vvf, circolazione interrotta dalle 20 (Foto)

E’ prevista per il tardo pomeriggio di oggi, non appena arriverà da Milano la squadra speciale dei Vigili del Fuoco di Milano, una operazione di travaso su un trasporto eccezionale di ben 15 tonnellate di Gpl, nell’area di ‘Porta Provenza’ a Ventimiglia.

Il convoglio ferroviario era arrivato dalla Francia e, visto un problema alla componente meccanica, è stato fermato a scopo precauzionale. E’ stato confermato che, fortunatamente, non esistono pericoli relative a perdite o altro ma, per evitare ulteriori problemi, è stato deciso di effettuare l’operazione di travaso per poi consentire il prosieguo del viaggio alla cisterna.

Si tratta, incredibilmente, di una situazione simile a quella dell’esercitazione di alcuni giorni fa ma, fortunatamente, senza nessuna perdita. Al momento il traffico ferroviario procedere regolarmente ma sarà bloccato in entrambe le direzioni dalle 20 di questa sera al termine delle operazioni, presumibilmente fino a domattina.

Per garantire la mobilità sarà attivo un servizio sostitutivo con bus e taxi. Nello specifico i treni regionali 6186, 11356, 2183, 11341, 23701, 6173 faranno capolinea a Taggia; tra Taggia e Ventimiglia saranno attivi i bus. I treni regionali 11354, 6188, 6190, 6193, 6171, 11343, 6175, 6170, 6106 e 11340 si fermeranno a Bordighera e saranno sostituiti con bus tra Bordighera e Ventimiglia.

I treni InterCity 676, 690, 518, 655 e 505 faranno capolinea a Taggia e sostituiti con bus o taxi tra Ventimiglia e Taggia e viceversa.

Le operazioni saranno svolte dai Vigili del Fuoco, sotto la supervisione della Prefettura mentre un caso analogo risale al febbraio del 2010.