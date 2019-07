Risalgono le temperature ma non a livelli 'africani': nel pomeriggio e domani possibili temporali soprattutto in montagna

Se le temperature non sono elevatissime e non arrivate ancora ai livelli della settimana scorsa, ci sta pensando l’umidità ad aumentare il senso di caldo sulla nostra provincia. Le temperature, infatti non sono alte e la massima al momento è di 31,1 a Rocchetta Nervina, che si conferma la località più calda nel ponente, oggi seguita da Ranzo con 32.

Al momento l’umidità sta creando disagi limitati, con punte dell’80% a Ventimiglia ed Imperia e, poco meno a Sanremo. Più bassi i valori a Diano Marina e nell’entroterra, dove invece come ormai abitudine, sono stati elevatissimi nella notte, raggiungendo il picco a Pieve di Teco, con il 97%. Le temperature minime di questa notte hanno visto il valore più basso a Col di Nava, con 12 gradi, ma tutto l’entroterra è rimasto ben al di sotto dei 20 gradi, garantendo così un po’ di frescura. Più alte le temperature minime sulla costa, con il picco a Sanremo e Cipressa, con 25,3 gradi, seguite da Ventimiglia con 25 ed Imperia con 24,2.

Alla mattinata di sole che stiamo vivendo, potremmo trovarci nelle ore pomeridiane di fronte condizioni di instabilità, quindi possibili piogge e temporali che, attenzione, saranno a carattere locale e, quindi, come lunedì sera potrebbero verificarsi solo in alcune zone della provincia, con possibili temporali moderati o rovesci, in particolare sui rilievi e sulle zone interne. Anche per oggi è previsto un moderato disagio fisiologico per caldo.

Tra le prime ore della notte e domattina sono previste ancora condizioni di instabilità, che potranno anche dare luogo a locali rovesci o temporali al più moderati in particolare su zone interne. Anche domani moderate condizioni di disagio fisiologico per caldo.

L’instabilità dovrebbe terminare domani e, venerdì, sono comunque attese ancora temperature elevate che, condite dall’umidità, porteranno ancora condizioni di disagio fisiologico per caldo. Sabato è previsto bel tempo mentre, domenica, non sono esclusi rovesci temporaleschi che potrebbero rovinare la giornata festiva, ma le previsioni per il weekend sono ancora da confermare.