Imperia: albanese irregolare perde il portafogli sul pullman e, alla riconsegna trova gli agenti che ora possono espellerlo

Intervento della Squadra Volante della Questura di Imperia, ieri su segnalazione del personale della Riviera Trasporti per la riconsegna di un portafogli dimenticato su un pullman di linea.

Il dipendente della Rt che lo aveva trovato, lo aveva anche aperto alla ricerca dei dati del proprietario e nel farlo aveva notato la presenza di diveris biglietti di trasporto più volte obliterati. Nel dare appuntamento al proprietario del portafogli alla sede della Rt per la riconsegna aveva richiesto la presenza di personale della Polizia per verificare la regolarità della posizione dello straniero in Italia.

Gli agenti lo hanno identificato, appurando che lo stesso, un albanese di 36 anni, avesse alcuni precedenti di polizia ed un permesso di soggiorno scaduto nell’agosto 2018 (senza successive richieste di rinnovo, come lo stesso confermava agli operatori).

Per questo lo hanno accompagnato negli uffici della Questura, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria per soggiorno illegale sul territorio nazionale. L’ufficio Immigrazione sta ora valutando eventuali possibilità di espulsione.