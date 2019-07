Bordighera: scogli imbrattati da tre giovani russi, la testimonianza di un residente arrivato poco dopo

“Fornisco la mia testimonianza, in quanto primo (o meglio, secondo) testimone oculare degli incresciosi fatti di ieri sera presso gli scogli di Sant’Ampelio”.

Lo scrive Gabriele Alessio, su uno dei tanti gruppi social della città delle palme, commentando quanto accaduto nella serata di ieri, sugli scogli vicino alla chiesetta bordigotta. “Intorno alle 22.30 – prosegue - con mia moglie, ci siamo incamminati verso la chiesa e l’attenzione mi è caduta subito su un uomo (il primo testimone per l’appunto) che con voce agitata chiamava qualcuno delle forze dell’ordine. Mi avvicino e gli occhi cadono sullo scempio. L’intera scogliera imbrattata di vernice rossa. Noto che i tre ragazzi (per chi fosse interessato erano tutti di nazionalità russa), tentano di scappare dalla stradina che porta verso la ‘Reserve’. Di istinto corro sul marciapiede che costeggia la chiesetta ma mi rendo conto che quella via per loro sarebbe bloccata. Torno sul sagrato della chiesetta e ritrovo il primo testimone che, utilizzando l’inglese, chiede ai tre ragazzi di non muoversi perché sono state allertate le forze dell’ordine. Pur essendo un insegnante, alla vista di quello scempio, non riesco a trattenere qualche insulto, indicando loro il gesto vergognoso appena compiuto. Non l’avessi mai fatto... dalla rotonda mi raggiunge, con fare molto minaccioso un signore, apparentemente della mia età, che mi urla addosso di tutto. Come mie ero permesso di insultarli, per quale motivo li avevo fotografati (temevo una loro fuga) e se ero capace di fare altrettanto con i loro genitori presenti”.

“L’idea che mi sono fatto è che questa persona – prosegue Gabriele Alessio - cercasse il pretesto per una rissa. Gli ho chiesto di dove fosse e l’accento mi era sembrato di fuori. La cosa ha creato ulteriore nervosismo. Probabilmente gli scoglietti per lui, non rappresentavano il luogo dove si sono sposati i miei genitori, i miei nonni e dove ho fatto la domanda più importante ad Elisa. In ogni caso, col senno di poi, riconosco che avrei potuto evitarmi lo sfogo. Di primo acchito ero peraltro convinto che i tre ragazzi avessero una maggiore età di quella reale. Chiamo Claudio Gavioli, chiedendogli di accelerare l’arrivo di vigili o chi per loro. Nel mentre ci raggiunge anche Gianluca Gazzano. Arrivano nel mentre i parenti. Due donne mi guardano male. Una delle due, però, in lingua russa inizia a chiedere spiegazioni ad uno dei tre ragazzi. Non posso evitare di riportare un commento di un altro adulto ‘Great job!’ col sorriso sulle labbra. In ogni caso i parenti pare inizino a prendere coscienza dei gravi fatti. Il tempo passa, circa mezz’ora e finalmente arriva una volante della Polizia da Ventimiglia. Entrano in scena alcuni ragazzi della zona, in particolare una ragazza gentilissima di circa 20 anni che funge da tramite ed interprete tra i tre ‘artisti’, le famiglie e la Polizia”.

“I genitori – termina Gabriele Alessio - inizialmente cercavano di minimizzare, spiegando che avrebbero in qualche maniera provveduto. Alla fine, comprendono che la parola ‘denuncia’ viene scomodata in maniera sacrosanta”.