Bordighera: incendio nella zona di Montenero, Vigili del Fuoco e Protezione Civile intervengono sul posto (Foto)

Un incendio di sterpaglie e bosco è da poco divampato in località Montenero a Bordighera. Al momento sono poche le informazioni sull’incendio, dove sono confluiti i Vigili del Fuoco ed i Volontari della Protezione Civille.

Le fiamme non sono vicine alle abitazioni ed è intervenuto un elicottero per sveltire le operazioni di spegnimento. Chiaramente non si conoscono nemmeno le cause del rogo anche se, purtroppo, nonostante il grande caldo di questi ultimi giorni non è raro vedere che spesso vengono comunque accesi nelle campagne, incendio per bruciare le sterpaglie.

AGGIORNAMENTO DELLE 19: l'incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.