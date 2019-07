Bordighera: imbrattamento della scogliera di Sant'Ampelio, denunciati due dei tre responsabili

Sono stati identificati, dalla Squadra Volante della Polizia di Ventimiglia, i 3 autori (tra cui una ragazza) di 13, 14 e 15 anni di nazionalità russa che, ieri sera sono stati segnalati dall’Assessore del Comune di Bordighera, Claudio Gavioli, per l’imbrattamento della scogliera di Sant’Ampelio con scrive messe in atto con della vernice spray.

Sul posto, dopo l’arrivo della Polizia, sono arrivate anche le madri dei tre giovani le quali, parlando un po’ in russo e un po’ in inglese, hanno incredibilmente affermato ai poliziotti che “Non pensavano fosse vietato scrivere sulle rocce”. Gli agenti hanno sequestrato le bombolette spray ed hanno scattato alcune foto agli scogli. Poi hanno identificato i 3 ragazzi e le rispettive madri, tutti turisti in vacanza in Riviera.

La Polizia ha poi proceduto solo nei confronti del 14enne e del 15enne, essendo l’altro minore non imputabile. I due sono stati denunciati al Tribunale dei Minori per deturpamento ed imbrattamento di un’area di interesse culturale.

