Bordighera: il Sindaco convoca i genitori dei ragazzi che hanno imbrattato gli scogli di Sant’Ampelio e scrive al consolato russo “Saremo rigidi, devono rendersi conto della gravità del gesto compiuto” (Foto)

Sono stati convocati in comune dal Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito i genitori dei ragazzi russi che nella serata di ieri hanno imbrattato gli scogli di Sant’Ampelio a ridosso della storica chiesetta. Un danno ad uno dei luoghi più belli e caratteristici della città delle palme, ma anche all'immagine di Bordighera, cosa che l’Amministrazione Ingenito non vuole ignorare.

“Intendo spiegare loro la gravità del danno che hanno recato alla città - spiega il primo cittadino - ho scritto anche al consolato russo segnalando queste persone e chiedendo loro di convocarli. Ho chiesto loro di suggerirgli di restare a disposizione del comune di Bordighera per tutti i danni che sono stati causati e che dovranno essere risarciti. Non ci fermerà la distanza e mi auguro che non si debba far ricorso alle vie legali per ottenere un risarcimento che spetta alla città, non possiamo permettere che si crei un danno di immagine, e non solo, come questo.”

Da parte del Comune di Bordighera c’è quindi la volontà di chiedere ai genitori dei responsabili dell'imbrattamento un risarcimento che riesca a coprire le spese di pulizia degli scogli, sperando che questo sia possibile nella maniera più semplice possibile, nonché un risarcimento per quanto concerne il danno di immagine.

"Saremo assolutamente rigidi nel richiedere tutte le somme che saranno dovute al comune di Bordighera - continua Ingenito - tutti ci auguriamo che siano collaborativi, se non sarà così li andremo a cercare e siamo pronti a sostenere le eventuali spese legali, se sarà necessario. Ovviamente avvertiremo anche la Sovrintendenza, dal momento che se non si riuscirà a risolvere con solventi biodegradabili, si dovrà agire con interventi di sabbiatura.”

Docks Lanterna e ufficio tecnico sono subito attivati per capire come agire, nel più breve tempo possibile, sulla scogliera, dal momento che una tempestiva pulizia potrebbe avere una migliore possibilità di riuscita.

“Stiamo cercando di capire se si può agire con solventi biodegradabili e che non facciano ulteriori danni - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle spiagge Marco Laganà - quegli scogli assorbono parecchio per questo è necessario intervenire il prima possibile.”