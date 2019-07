Ancora un conferimento 'selvaggio' dei rifiuti: trovate dalla Municipale in via Gavagnin 20 teglie per cuocere al forno (Foto)

Curioso ritrovamento della Polizia Locale, questa mattina in via Gavagnin, la strada parcheggio alle spalle di Portosole, a Sanremo.

Gli agenti hanno rinvenuto una ventina di vecchie teglie da forno gettate ed abbandonate lungo la strada. Oltre che a costituire pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli non è certo il modo per disfarsi di questo materiale e conferma l’assoluta maleducazione di molti sanremesi nel conferire i rifiuti.

Evidentemente il questo gesto vergognoso non aveva voglia di perdere 10 minuti di tempo e portare gratuitamente le sue vecchie teglie al centro di raccolta di Valle Armea. Gli uomini della Municipale hanno messo in sicurezza la strada ammucchiandole su di un margine e contattato Amaie Energia per recuperarle. Quindi procederanno a verificare se sul posto esistono telecamere che possano aver ripreso il responsabile.