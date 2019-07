Anche a Sanremo arrivano i ‘Velo Ok’: installati su diverse strade cittadine i sistemi per il controllo della velocità (Foto)

Il 'Velo Ok' in via San Francesco

A Sanremo è il momento dei ‘Velo Ok’. Come annunciato nei mesi scorsi, sono iniziate in queste ore le operazioni per l’installazione dei sistemi che serviranno alla Polizia Municipale per sanzionare chi non rispetta i limiti.

La scelta delle strade interessate è figlia dei controlli delle forze dell’ordine e delle statistiche che indicano alcuni tratti come particolarmente pericolosi e teatro di molti incidenti. I ‘Velo Ok’, lo ricordiamo, non sono degli autovelox veri e propri, ma dei sistemi che permettono alla Polizia Municipale di installare, quando serve, la ‘pistola’ laser per il controllo della velocità. Ma, come dimostrano i dati dei Comuni che già li hanno installati, sono un ottimo deterrente.

Al momento i ‘Velo Ok’ sono stati installati in via San Francesco e in strada Senatore Ernesto Marsaglia, ma ne arriveranno altri. Uno è previsto anche in corso Matuzia, via Padre Semeria, ai ‘Tre Ponti’, tratto di Aurelia tristemente noto per molti gravi incidenti causati dall’alta velocità.