Sanremo: eccessivi rumori dagli autisti dei camion di Amaie Energia, residenti di via Dante chiedono un intervento

Un nostro lettore ci ha scritto per chiedere ad Amaie Energia di intervenire presso i loro autisti, in modo da evitare quanto accade ogni notte verso le 4 in via Dante Alighieri, all'altezza del civico 45:

“Si riuniscono alcuni camion della spazzatura e gli addetti si chiamano a voce alta, facendo un rumore infernale. E in estate con le finestre aperte é ancora peggio. Per carità, loro stanno lavorando, ma anche gli abitanti della zona lavorano, in questo caso di giorno e la notte hanno il diritto di riposare. Non vogliamo arrivare alle denunce e, per questo, chiediamo di prendere provvedimenti”.