Vallebona: nuovo manto erboso per il campetto ‘a ciassetta’ nel centro storico, rinnovati anche i bagni pubblici sotto le arcate del palazzo comunale

Bambini e ragazzi di Vallebona potranno presto giocare in un campetto tutto rinnovato. E’ stato infatti posizionato il nuovo manto erboso e sono state installate le nuove porte. ‘A ciassetta’, chiamato così il rinnovato campo da calcio si trova nel centro storico e, da tempo, necessitava di un ripristino per permettere ai giovani del paese di giocare a calcio , e non solo. Negli ultimi anni alcune ragazze si allenano anche nella disciplina della ginnastica artistica, si tratta quindi di un luogo di ritrovo per sportivi e non.

Nei giorni scorsi è stato installato un nuovo manto erboso, insieme alle nuove porte e sono stati rifiniti alcuni dettagli. Il rifacimento del campetto fa parte di una serie di lavori pubblici programmati dall’Amministrazione, l’inaugurazione è prevista per i prossimi giorni. Agibili e rinnovati anche i bagni pubblici posti sotto le arcate del palazzo comunale.