Scuola di Ventimiglia Alta: l'ex Sindaco Ioculano puntualizza "Finita la campagna elettorale si fanno i conti con la realtà"

"Siamo convinti che la nuova Amministrazione porterà avanti il progetto della nuova scuola di Ventimiglia Alta. Finita la campagna elettorale si fanno i conti con la realtà." A dirlo è l'ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, oggi consigliere di minoranza che torna nuovamente sulla costruzione del nuovo edificio scolastico nella città alta.

"Capiamo l'insofferenza di chi per tutta la campagna ha sostenuto l'esatto contrario - continua - e ora deve trovare il modo di fare marcia indietro cercando di arrampicarsi sugli specchi e denigrando il lavoro degli altri. Il dato è che l'Amministrazione Ioculano ha ottenuto i fondi per il nuovo edificio, ha previsto nel documento di programmazione triennale il cofinanziamento comunale (1,8 milioni di euro sui 4,6 milioni complessivi) e definito con gli altri enti la migliore collocazione.

Anche se al momento non risultano incarichi ad ingegneri per verificare la situazione della vecchia scuola o ulteriori verifiche sulle fondamenta della nuova, qualora la Giunta Scullino ritenesse di fare approfondimenti, sarebbe lecito e doveroso darne puntuale informazione. Il risultato non cambierà."