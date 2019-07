Regione: sanità, Veirana (FP CGIL) replica a Sonia Viale "L'assessore convochi le organizzazioni sindacali o ha, forse, qualche timore?"

"Oggi abbiamo chiesto un confronto sindacale: l'Assessore convochi subito tutte le organizzazioni sindacali o ha, forse, qualche timore?"



Fulvia Veirana Segretaria Generale Fp Cgil Liguria, replica così all'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. "La risposta dell'assessore Viale, che peraltro ha assistito a meno della metà della discussione odierna, testimonia che abbiamo colto nel segno. - denuncia la sindacalista - Ci stupisce che chi ha un ruolo istituzionale così importante non abbia la lucidità, che invece hanno avuto tutti i capigruppo, di valutare l'importanza delle nostre rivendicazioni".



"Peraltro l'assessore Viale conferma che le carenze d'organico già presenti nel 2018, 800 unità, non sono ancora state colmate, rafforzando ulteriormente la nostra denuncia. Inoltre, purtroppo, l'Assessore non sa che il fabbisogno di operatori socio sanitari era già stato contabilizzato nel 2018 e se l'assessorato avesse vinto la sua inerzia e fosse stato in grado di produrre il concorso entro il 30 giugno, avrebbe potuto sfruttare la graduatoria anche per le necessità future. - conclude la rappresentante della FP CGIL - Bastava che chiedesse al suo collega Assessore Berrino che, invece, conoscendo la norma, si è correttamente affrettato a bandire il concorso per i Centri per l'impiego entro il mese scorso dopo un proficuo confronto sindacale".