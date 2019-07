Regione: sanità, l'assessore Viale, “Il fronte sindacale si è spaccato? Oggi in consiglio presente solo Cgil”

“Nessuna oggi tra le forze dell’opposizione si è posta la domanda politica più rilevante: si è spaccato il fronte sindacale? È la prima volta da quando sono assessore che Cgil-Cisl-Uil non si presentano unite in conferenza capigruppo e questo mi fa dubitare del fatto che oggi Cgil si sia presentata non tanto per affrontare questioni di merito quanto semplicemente per dare un segnale politico, evidentemente non nell’interesse dei lavoratori”.



Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, al termine dell’incontro con i rappresentanti della Cgil a margine del Consiglio regionale. “Dal punto di vista delle assunzioni la Liguria – aggiunge la vicepresidente Viale - è tutt’altro che immobile. I piani relativi alle assunzioni del 2019 certificano che, ad ora, sono state già autorizzate 871 assunzioni sulle 1.113 richieste complessivamente".



"Si tratta di numeri significativi, che partono dalle esigenze delle Aziende sanitarie. - precisa l'assessore Viale - Da parte nostra, massima disponibilità a far tesoro delle considerazioni della Cgil, ma tengo a ricordare che il concorso per gli infermieri è stato fatto e quello per gli Oss è in dirittura d’arrivo”.