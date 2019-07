Pigna: problemi di sicurezza al Rifugio Muratone, salta l’incontro con i comuni di Rocchetta Nervina e Saorge, Trutalli “Avevamo proposto di farlo a Gouta, ma non c’è stata la volontà”

Salta il tradizionale incontro fra i comuni di Pigna, Rocchetta Nervina e Saorge che da qualche anno a questa parte si svolge la prima domenica di luglio presso il Rifugio Muratone. Una giornata di raccoglimento che mette insieme tre comunità confinanti e che hanno così modo di ritrovarsi.

Quest’anno, per alcune problematiche legate alla sicurezza del rifugio, l’appuntamento è saltato: “Con grande rammarico degli altri sindaci sempre presenti - ci scrive un nostro lettore - e in special modo del sindaco di Saorge che ha fatto mettere dei manifesti nel suo paese con toni di delusione verso l'Amministrazione di Pigna.”

Roberto Trutalli, Sindaco di Pigna, sembra comunque avere le idee molto chiare rispetto alla questione e precisa: “Il Rifugio Muratone va messo in sicurezza - spiega - e ci attiveremo per farlo, dal momento che è necessario intervenire sulla staccionata, sui bagni e non solo. Avevamo proposto di spostare l’incontro 2 km prima, ovvero al Rifugio Gola di Gouta, ma questa idea non è stata accettata, quindi l’incontro è saltato.”