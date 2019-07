Manifesti con scritto “infami” sulla sede del Pd di Genova, la solidarietà del circolo di Imperia

Il circolo del Pd di Imperia interviene per esprimere la propria solidarietà al Partito Democratico di Genova dopo la comparsa di alcuni manifesti con scritto “infami” sulla loro sede.

“Esprimiamo piena solidarietà al PD Provinciale e Regionale Genovese per lo spregevole episodio accaduto questa notte a Genova. In particolare ciò che è avvenuto questa notte, con l’affissione di alcuni manifesti da parte di un gruppo di neofascisti presso la sede provinciale e regionale del PD Genovese in via Maragliano con la successiva rivendicazione attraverso un post su Facebook recante tale frase "Come a Roma anche a Genova abbiamo voluto lasciare un messaggio di totale disprezzo alla sede del Pd - tanto impegnati a distogliere il popolo con la storia della nave per nascondere le atrocità sui minori", rappresenta un gesto vile che siamo sicuri non intimidirà in alcun modo i militanti del PD genovese né tantomeno il nostro Partito Democratico cittadino che rappresenta territorialmente una forza democratica onesta e coesa. Un partito abituato al confronto civile e a viso aperto che non agisce attraverso raid notturni di vecchi stampo, identificabili con il periodo più buio del nostro paese, un periodo che troverà sempre un argine democratico con in testa il nostro partito”.