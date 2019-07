“Imperia al Centro” chiede spiegazioni all'amministrazione sui lavori in programma in via Maresca

Il gruppo consiliare “Imperia al Centro” ha presentato un'interrogazione per chiedere all'amministrazione spiegazioni sui lavori in programma in via Maresca.

Ecco il testo del documento:

Premesso: che con Determinazione dirigenziale n. 0784 del 19/06/2019 è stato affidato alla alla ditta Edilcantieri Costruzioni Srl un incarico relativo al rifacimento di piazza Maresca e via Maresca, per euro 39.750,00 oltre a IVA per complessivi euro 48.495,00.

Considerato: che la pavimentazione delle vie in esame è sicuramente compromessa, ma l’intervento in programma si limita al rifacimento delle parti maggiormente danneggiate, con eliminazione delle basole danneggiate e sostituzione con nuove basole; che la pavimentazione attualmente esistente in realtà, a differenza di quanto esposto nelle determina, non è costituita da basole bensì da piastrelle in calcestruzzo che hanno dato prova di pessima qualità e bassissima resistenza all’usura, visto che sono state posate recentemente (nel 2010) e sono già diversi anni che presentano sconnessioni e spaccature anche profonde; che in data 30/11/2017 la Giunta aveva approvato e inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020 uno studio di fattibilità relativo ad intervento completo di riqualificazione di Via Maresca e Piazza Maresca, mediante il riutilizzo delle basole non riutilizzate di Via Cascione, del costo complessivo di 192.000,00 euro, ma tale progetto è scomparso dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 predisposto da codesta Amministrazione.

Si chiede: su quali basi progettuali e quali computi metrici sia stato affidato il lavoro, atteso che la determina fa semplicemente riferimento ad un preventivo “acquisito agli atti”; quale procedura competitiva sia stata utilizza per individuare la ditta affidataria; per quale motivo l’Amministrazione ha deciso di non procedere al rifacimento completo della pavimentazione, vista la pessima qualità delle piastrelle in calcestruzzo esistenti; cosa intenda fare l’Amministrazione delle basole di Via Cascione.