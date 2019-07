Ventimiglia: a “Ventimigliaviva” e alla “Unione Bocciofila Roverino” i contributi della Fondazione Casartelli-Perraro

Alla Bocciofila di Roverino si è svolta la cerimonia di assegnazione dei contributi erogati dalla Fondazione Casartelli-Perraro alle due associazioni ventimigliesi “Unione Bocciofila Roverino” che ha utilizzato il contributo della Fondazione per il rifacimento di un piccolo parco giochi per bambini all'interno della struttura, e “Ventimigliaviva” che lo ha utilizzato per proporre tre serate di intrattenimenti a sfondo culturale, artistico e sociale, all'interno dei musei ventimigliesi e che si svolgeranno durante il calendario estivo.