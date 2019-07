Sanremo: venerdì la cena per la 'Festa dei 4 elementi' al ristorante 'Buca Cena' del Campo Golf

Appuntamento a cena venerdì 5 luglio presso il Ristorante Buca Cena Sanremo (Campo Golf Sanremo), per conoscere meglio Acqua, Terra, Aria e Fuoco in occasione della Festa d'estate dei 4 elementi. Un momento per lasciarsi guidare dai sensi e gustare una conversazione sotto le stelle con la professoressa Raffaella Bregliano, festeggiando l'estate ormai nel pieno del suo splendore.



A partire dalle 20 si potrà cenare con le proposte del menu di luglio, scegliendo tra menu à la Carte e menu degustazione, o provare uno dei piatti realizzati appositamente per la serata. La Prof. Raffaella Bregliano accompagnerà i partecipanti in un suggestivo viaggio attraverso i simboli, i colori e le caratteristiche dei 4 elementi.



Per consentire a tutti gli interessati di godere al meglio di questo momento unico, verranno accettate solamente le prime 30 prenotazioni (+39 0184 55 74 42).



Posto in situazione privilegiata nella primissima collina di Sanremo, con un'ampia terrazza con vista sul golfo, completamente immerso in un vasto parco alberato a pochi minuti dal centro città, il Ristorante Buca Cena (Circolo Golf degli Ulivi) è il luogo ideale per una serata tra amici, per una cena mondana, per un incontro di famiglia o d'affari. Aperto a pranzo dal mercoledì al lunedì, a cena dal giovedì alla domenica.