Sanremo: sabato 13 luglio al Roof Garden del Casinò appuntamento con 'Tango sotto le stelle'

'Tango sotto le stelle': è il tema della serata evento che si svolgerà sabato 13 luglio nello splendido scenario del Roof Garden del Casinò. Il trio Dettalles de tango e i ballerini Dolores Custo e Pasquale Bloise sapranno interpretare le calde atmosfere della musica latino americana interpretando le sonorità di un ballo che da cento anni affascina. Coinvolgeranno il pubblico in quella magica atmosfera 'incantada' che il tango trasmette, insieme allo spirito del popolo argentino.

Nel ballo si fondono gestualità, musica, intensità dei movimenti, che si trasformano in passionalità e calore. L’intensità della musica e dei gesti viene trasferita nella scelta del menù ricercato, dedicato alle spezie, ai sapori e ai profumi del Sudamerica. Musica, danza e alta cucina si uniscono in questa serata evento, dedicata ai migliori clienti della Casa da Gioco dove 'Il tango sotto le stelle' non è solo musica ma anche il piacere della buona tavola, condividendo i gusti della migliore cucina argentina.

Una nuova proposta d’intrattenimento enogastronomico che completa l’offerta del calendario Vip del Casinò. Un ritorno a quella ristorazione d’autore, che ha sempre caratterizzato il Casinò di Sanremo, una tradizione rinnovata ed innovata dalla partnership con Elior, l’azienda specialista della ristorazione che mette a disposizione dei suoi clienti il proprio savoir-faire, combinando la conoscenza del territorio con la vocazione internazione, per far vivere un’esperienza indimenticabile.

“Il Tango è il suono del mio cuore, della strada dove vivo, dello sguardo di chi ho incontrato ed essendo una musica popolare è fatta di emozioni e di sentimenti” diceva Anibal Troilo per descrivere l’intensità del tango, la stessa che vogliamo trasmettere con questa scelta d’intrattenimento, unita al menù tematica dedicato alla cultura 'del buon cibo' latino americana - affermano il Presidente del Casinò Massimo Calvi e il consigliere Elvira Lombardi - una serata per ballare sotto le stelle pensata per la nostra migliore clientela e per chi vuole e sa apprezzare la ricercatezza dei sapori dei piatti appositamente creati da Elior per questa serata evento".

'Tango sotto le stelle' si svolgerà sabato 13 luglio al Roof Garden a partire dalle ore 20.30. E’ stato fissato un prezzo 'welcome' particolarmente contenuto che contraddistingue la rassegna degli eventi enogastronomici d’eccellenza e che si rivolge a tutta la clientela. Si potrà cenare, bevande incluse, ad un prezzo di 70 euro. Per prenotazione tel 0184 595266.