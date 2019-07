Mercoledì 3 luglio torna il duo "Paola e Chantalle" al Maracanà di San Bartolomeo al Mare

Dopo il grande successo ottenuto con l’esibizione di apertura, mercoledì 3 maggio, alle ore 20.30, presso il Bar Maracanà di San Bartolomeo al Mare andrà in scena il secondo appuntamento con il duo musicale Paola & Chantalle, voce e pianoforte.



A cantare e suonare, sulle note dei padri della musica italiana e internazionale, il duo rosa voce e pianoforte composto da Paola Lepore e Chantalle Allomello.



Il Duo Paola & Chantalle si è formato nel 2009 in seno alla frequentazione del Corso Triennale in Musicoterapia patrocinato dalla Facoltà di Scienze Psichiatriche di Genova. L’incontro tra queste due musiciste, già affermate interpreti del repertorio solistico dei rispettivi strumenti, ha riscosso un immediato successo per la grande affinità creativa delle loro personalità e per l’intesa musicale. Dotate di magnetismo e con ottime capacità espressive, tecniche e musicali, condividono l’idea per cui la musica è la voce dell’anima, in quanto può creare ed enfatizzare emozioni e sentimenti. Questo le porta a proporre un intrattenimento musicale non preconfezionato, ma studiato accuratamente in base alle persone e all’atmosfera che viene creata per il singolo evento.

Il repertorio è vasto e tocca generi molto differenti: pop; standard internazionale; soul; cantautori italiani; brani della canzone napoletana; musica irlandese; repertorio tratto dalle colonne sonore di films e musicals; musica classica.

Dalla sua formazione, il duo si è esibito in molteplici occasioni: per feste private, eventi aziendali, serate a tema, concerti organizzati da importanti comuni italiani, circoli e Istituti; è inoltre attivo nel settore del volontariato esibendosi per ospedali, scuole e associazioni private.

Attualmente si esibisce regolarmente in Italia e all’estero incontrando larghi consensi tra il pubblico.