Cosio d'Arroscia: il 12 luglio, presentazione libro di Leslye Pario ‘No dieta con C.Al.M.A’.'

Venerdì 12 luglio 2019, alle ore 21.00, a Cosio D'Arroscia, presso la Sala Polivalente in Via S. Antonio 1, si terrà la presentazione libro di Leslye Pario ‘No dieta con C.Al.M.A.', Il metodo che origina il cambio di alimentazione partendo dalla correzione delle abitudini disfunzionali. Ingresso gratuito.

L'incasso sarà devoluto alla Croce Bianca di Pornassio e appartiene al progetto la Croce Bianca D&X tutti per promuovere la cultura, il benessere, la solidarietà e l'unione tra i paesi della valle.



IL LIBRO



Il libro è rivolto a chi ha già fatto mille diete e vuole dimagrire una volta per tutte, a chi vuole ritrovare vitalità e buonumore, a chi è vittima dello stress e vuole ritrovare la serenità e a chi non riesce ad accettare il proprio corpo. Non si parla di dieta, di calcolo delle calorie e di sacrificio, il fine è quello di fornire uno strumento di consapevolezza che è il primo passo per poter capire e scegliere cosa e come cambiare. Molte volte il solo cambiamento di alimentazione non è sufficiente e non dà i risultati sperati. Attraverso l’esplorazione di principi di sana alimentazione, di funzionamento del corpo e della mente, e strategie di azione basate sui piccoli passi il libro aiuta a capire su quali aree portare attenzione. Si prendono in esame per esempio l’importanza di riposo, respirazione, gestione dello stress, salute intestinale, meditazione, approccio mentale: tutti fattori che rivestono un ruolo fondamentale nella ruota della salute e che devono essere in equilibrio. Le carte sono un potente e divertente alleato: si possono utilizzare per rinforzare la motivazione, o pescarle a caso per avere la direzione da seguire nei momenti di confusione.



L'AUTRICE



Leslye Pario, Dottoressa in Scienza dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute, Master Pratictioner di PNL e Neurosemantica, Insegnante del metodo Heal Your Life®. Specializzata nell’alimentazione come prevenzione e sostegno nelle patologie. Ama lo sport all’aria aperta, lo yoga e la meditazione; il contatto con la natura è parte integrante delle sue giornate. La sua missione è quella di aiutare le persone a migliorare la propria vita partendo dall’alimentazione grazie al suo metodo C.Al.M.A.® e l’approccio a piccoli passi. Oltre al lavoro in ambulatorio, tiene corsi in tutta Italia sia per privati sia per aziende, conduce Cambia Vita con Calma, rubrica dedicata al benessere su Liguriaweb.tv e collabora con riviste e associazioni. Già autrice del libro La Mela del Peccato, Youcanprint edizioni, ha partecipato al libro Prodotti Naturali Fai da Te, Terranova edizioni e ha registrato il Cd Dimagrisci con Calma GDL edizioni