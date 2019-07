Bordighera: venerdì prossimo ai Giardini Winter l'evento "Summer in Winter" con lo spettacolo teatrale "Dona Flor e i suoi due mariti"

Venerdì prossimo ai Giardini Winter, in località Arziglia a Bordighera, prende il via l'evento "Summer in Winter", quattro appuntamenti di un progetto nato da una visione creativa di Gulshan Antivalle, dalle sue capacità di creare interscambi culturali tra le persone di diversa origine, cultura, religione e razza.

La sua passione e determinazione ha portato a creare un contenitore creativo che ha voluto mettere in risalto la figura di Ludovico Winter. Uomo intelligente e portatore di idee innovative capace di alimentare l’economia territoriale di Bordighera ed orientato verso nuovi spazi d’azione all’interno delle sue competenze vivaistiche e culturali. Diverse persone hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, offrendo alla cittadinanza di Bordighera e ai flussi turistici di vedere e partecipare a manifestazioni Teatrali, giochi intelligenti per bambini ad installazioni e performance artistiche.

I Giardini Winter saranno sempre aperti con la loro magica energia. Primo appuntamento, come detto, è in programma venerdì alle 21, con il "Teatro in Cornice" che proporrà "Dona Flor e i suoi due mariti", dal romanzo di Jorge Amado, spettacolo teatrale a cura del "Teatro dell'Albero". Drammaturgia a cura di Lucinda Buia, Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e il Duo In Fabula: Davide Ravasio (voce, sax e cajon), Manuel Merlo (chitarra). Regia di Carlo Senesi.

Ingresso euro 10.

Seguiranno gli altri tre appuntamenti:

- giovedì 18 luglio, alle 21 (ingresso euro 10) "Mystic Now Quartet" in concerto. Musica di raffinata atmosfera da Johann Sebastian Bach a Amy Winehouse;

- domenica 4 agosto, alle 21 (ingresso euro 10) game d'improvvisazione teatrale a cura di "Onde Ribelli". Spettacolo di improvvisazione teatrale con il coinvolgimento del pubblico a suggerire storie che verranno interpretate in chiave surreale e comica con riferimento a diversi stili teatrali, cinematografici e televisivi.

- mercoledì 7 agosto, alle 17, "Sulle tracce dei famosi”, animazione per bambini a cura di Marina Redolfi e Valerio Moschetti. Un racconto appassionante e coinvolgente immergerà i bambini nella Bordighera abitata dai “Famosi” del passato; una caccia al tesoro li accompagnerà sulle loro tracce, infine una rappresentazione pittorica gli permetterà di esprimere l’esperienza vissuta in un percorso emozionale/pittorico.