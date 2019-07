Bordighera: questa sera alla chiesa di Santa Maria Maddalena il concerto della corale 'Sola Voce' di Roquebrune

Grande omaggio della corale “Sola Voce” di Roquebrune, diretta dal Maestro Serge Sola del conservatorio di Mentone, questa nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta, alle 19.30.

I 25 coristi, la pianista e il direttore proporranno il Requiem di Gabriel Fauré, una musica sacra che racconta ed esprime una storia affascinante e anche personale del musicista che l’ha creata ai tempi di Monet in Liguria.

Un omaggio ed evento off di 'Monet. Ritorno in Riviera', mostra-evento che sta coinvolgendo in questi mesi un grande afflusso di pubblico diversificato, con tanti amici francesi che vengono, con grande entusiasmo, a visitarla.