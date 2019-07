Bordighera: alla Società di Mutuo Soccorso tra Pescatori, il Diorama come lo hanno visto gli uomini del primo Novecento

Presso la sede della Società di Mutuo Soccorso tra Pescatori (Bordighera alta) si può ammirare il Diorama del Centro Storico di Bordighera fino a punta Sant’Ampelio, così come lo hanno visto gli uomini del primo Novecento.



Il Diorama è stato realizzato con materiale di riciclo da Fulvio Debenedetti. Apertura nei mesi di luglio, agosto e metà settembre tutti i giovedì dalle 20.30 alle 23.30 e durante le manifestazioni importanti a Bordighera Alta, presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori in via Circonvallazione, a 30 metri da Porta Sottana.