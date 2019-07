Vantaggi e Benifici di un impianto fotovoltaico con Accumulo

Con il passare degli anni e l’avanzare delle tecnologie, avere un sistema che produca energia in modo ecosostenibile sta diventando un’esigenza sempre più frequente e conveniente.

In molti, di fatti, decidono di installare sui tetti delle proprie case un impianto fotovoltaico, ossia un impianto capace di produrre energia elettrica per alimentare l’abitazione, l’ufficio o quant’altro in maniera autonoma. Di fatti, la grande limitazione di un normale impianto fotovoltaico, è il fatto che l’energia che esso produce durante il giorno non viene accumulata, ma viene riciclata e reimmessa nel sistema elettrico per essere poi rivenduta, naturalmente questa rivendita di energia è a svantaggio di chi la produce perché il ritorno economico è piuttosto scarso, di base infatti il prezzo di acquisto dell’energia elettrica è di circa il cinquanta percento maggiore, rispetto al prezzo che ottiene chi vende l’energia autoprodotta. Ed inoltre, quando non c’è possibilità per i pannelli di accumulare energia questi non sono efficienti e quindi per alimentare gli strumenti a cui occorre energia elettrica, è necessaria una diversa fonte che può essere rappresentata dall’energia elettrica in senso tradizionale.



Per ovviare a questo problema, che rende meno conveniente dotarsi di questi sistemi di accumulo energetici, si è pensato di aggiungere dei sistemi di accumulo veri e propri ai pannelli solari, in formato di batterie.



Pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo come funzionano





Con il progredire della tecnologia ed il miglioramento delle batterie e dei sistemi d’accumulo per gli impianti applicabili ai pannelli solari, l’aggiunta di questa tecnologia ha reso così i pannelli solari con accumulo una soluzione sempre più appagante nel campo delle energie alternative. Ti starai chiedendo come funziona un impianto del genere, il funzionamento di un impianto con pannelli fotovoltaici dotati di batteria di accumulo è, molto semplice.



I pannelli fotovoltaici in questo caso vanno montati nel senso classico del termine, quindi esposti nel modo corretto, in particolare in modo che possano assorbire quanta più energia solare possibile nelle ore di luce. A questo punto l’impianto userà l’energia immagazzinata per alimentare e soddisfare le richieste energetiche del complesso a cui è collegato. Ci sono casi in cui però il maggior tasso di accumulo di energia corrisponde ad una fase di minima richiesta, allora l’energia in più che fine fa? Nel caso di un impianto fotovoltaico classico, questa verrebbe reimmessa nel sistema, ma in questo grazie alle batterie di accumulo aggiunte, l’energia non viene rivenduta ma bensì conservata ed usata per soddisfare le richieste anche in orari in cui la luce solare scarseggia, che nel quotidiano rappresentano proprio le ore di maggior richiesta energetica.



Vantaggi dei pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo



Il vantaggio di un sistema di accumulo energetico di questo tipo è che il sistema di immagazzinamento, quindi la batteria, può essere aggiunta al sistema fotovoltaico già esistente, montato e funzionante nel modo corretto. Un altro vantaggio dell’aggiunta di questo sistema di accumulo è che l’efficienza nel soddisfare le richieste dell’apparato energetico aumenta in modo esponenziale, passando da un quaranta per cento scarso senza batteria, ad un ottantacinque per cento abbondante con la batteria di accumulo. Altro aspetto da non trascurare è illimitato spazio richiesto per l’istallazione di questi sistemi perché sono molto piccoli e poco ingombranti, non necessitano quindi di grandi spazi. Tra gli svantaggi sia hanno i prezzi dei pannelli fotovoltaici e di un impianto che possono non essere alla portata di tutti.