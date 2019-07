Prezzi "bollenti" da Gabbiani Interior Design di Sanremo: per rinnovo showroom sconti oltre il 50% su prodotti già in esposizione

L'aria rovente di questi giorni poco ha a che fare con i prezzi "bollenti" proposti dal centro cucine Gabbiani di Sanremo; ma andiamo con ordine.

Il negozio di Corso Mazzini, da quarant'anni punto di riferimento per coloro i quali sono alla ricerca di un arredamento accattivante ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e da qualche tempo punto Stosa Cucine, nel mese di settembre andrà a rinnovare completamente il suo showroom. Fino ad allora, pertanto, da Gabbiani sarà possibile trovare una serie di articoli – tutti presenti in esposizione e quindi subito disponibili – con scontistiche che arrivano anche oltre la metà del prezzo del cartellino. Tra questi:

alcuni divani con meccanica relax elettrica dal comfort ineguagliabile rivestiti in microfibra oppure in eco nabuk proposti con sconti del 50%;

tavoli allungabili con superfici tecnologiche tipo il “Crilam” oppure” gres porcellanato “abbinati a tutta una serie di sedute dal design ricercato proposti con sconti che arrivano anche in alcuni casi al 50% e oltre;

alcune composizioni di cucine che per il rinnovo espositivo beneficeranno di prezzi ribassati del 40%, una cameretta studio con cabina armadio anch’essa a prezzo di realizzo.

Insomma, forse vale la pena fare un passo in Corso Mazzini 109 e visitare lo showroom per dare un occhio a queste proposte estive dai prezzi davvero "bollenti". Per ogni informazione, è possibile chiamare lo 0184 574547 o mandare una mail a info@ilcentrocucine.it. Per un'anteprima è possibile visitare il sito www.ilcentrocucine.it e la fan page https://www.facebook.com/Gabbiani.Interior.Design/.