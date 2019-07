Ventimiglia: maxi controllo della Guardia di Finanza, arrestato latitante e denunciato contrabbandiere di sigarette

L’arresto di un latitante di nazionalità rumena ricercato dalla giustizia italiana e la denuncia di un trentenne moldavo per contrabbando di sigarette tra i risultati dell’intensificazione della vigilanza attuata dai finanzieri di Imperia lungo il confine di Stato. Per oltre dodici ore, quaranta finanzieri del Comando Provinciale di Imperia e tre unità cinofile hanno attuato un dispositivo rinforzato di contrasto dei traffici illeciti, presso la barriera autostradale di Ventimiglia (entrata e uscita Stato) e presso gli altri valichi di Confine, Ponte San Ludovico e Ponte San Luigi.



Sotto il coordinamento del Gruppo di Imperia, istituito di recente proprio per migliorare controllo del territorio, i finanzieri delle tre Compagnie hanno controllato 300 persone e più di 60 mezzi, tra autovetture, autobus di linea e mezzi commerciali.



Tra questi è stato fermato un furgone in uscita-Stato carico di stecche di sigarette. Erano nascosti in un una scatola coperta da numerosi bagagli. Il conducente del mezzo, un trentenne moldavo non residente in Italia e diretto a Nizza, è stato denunciato per contrabbando e i 550 pacchetti di sigarette, per complessivi di 11 kg, sono stati sequestrati. Il contrabbando di sigarette è un fenomeno in forte crescita per la differenza di prezzo praticato sul territorio Francese, quasi il doppio rispetto a quello di un pacchetto acquistato in Italia e dieci volte di più di quelli venduti nell’est Europa, luogo di provenienza del carico sequestrato.



Durante il servizio è stata fermata, presso la barriera autostradale di Ventimiglia – Entrata Stato, anche una Alfa Romeo con targa spagnola, condotta da un trentenne romeno diretto verso il Paese di origine – secondo quanto riferito. Dal controllo si è appreso, però, dei numerosi precedenti penali e, soprattutto, che sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per reati connessi all’immigrazione clandestina e per i quali doveva scontare la pena di 4 mesi di arresto. Una volta foto-segnalato, è stato condotto presso il carcere di Sanremo.