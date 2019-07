Ventimiglia: chiusura della 'Sala Jackpot 2' nella città alta, la replica dell'avvocato del titolare

Interviene l’avvocato Luca Esposito di Ventimiglia, difensore del titolare dell’esercizio ‘Sala Jackpot 2’ chiuso per una settimana con un provvedimento del Questore ad opera dei Carabinieri (cliccando QUI), avendo redatto la memoria difensiva e dopo aver preso visione del fascicolo contenente le risultanze delle indagini.

“Siamo certi – evidenzia l’avvocato Esposito - senza ragione di smentita, che nessuna attività illecita, tanto più legata alla cessione di stupefacenti, è mai stata rilevata all'interno del locale nè sul marciapiede antistante. L'episodio del 9 aprile fa riferimento ad un controllo eseguito da agenti in borghese, nei confronti di un uomo trovato con un minimo quantitativo di sostanza psicotropa di fronte all'edicola in piazza Costituente, ovvero a circa 100 metri dalla ‘Sala Jackpot 2’. Inoltre l’uomo non risulta avere alcun legame con il titolare, nè con i suoi avventori”.

Secondo quanto sottolineato dall’avvocato Colombo, il titolare della Sala Jackpot si è sempre mostrato collaborativo con le forze dell'ordine: “Lo ha fatto chiedendo personalmente, in alcune circostanze, l'intervento del Commissariato di Ventimiglia per sedare episodi legati all'ubriachezza molesta, avvenuti di fronte al suo locale (episodi che si verificano in tutta la zona ‘Borgo’) e mettendo sempre a loro disposizione i nastri del sistema di videosorveglianza presente all'interno del locale. Il Questore, dato atto di ciò, ha comminato il minimo della sanzione (1 settimana di sospensione dell'attività). Purtroppo è tutta la zona di piazza Costituente, esercizi commerciali compresi, ad essere soventemente frequentata da soggetti con numerosi precedenti di Polizia”.