Sanremo: problemi sempre più gravi per il conferimento selvaggio dell'immondizia nell'entroterra (Foto)

Le zone più ‘nascoste’ di Sanremo (ma anche di altre città della nostra provincia) sono sempre le più battute dai maleducati e dai cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’. Lo segnaliamo da tempo e, anche questa volta, dobbiamo registrare situazioni imbarazzanti, che vedono le isole ecologiche con i cassonetti sistemati nell’immediato entroterra (chiusi a chiave ed apribili solo dai residenti) sempre attorniati da immondizia abbandonata dai soliti incivili.

Questa volta le segnalazioni ci arrivano da via De Amicis e dalla zona del Solaro. Dalle foto si vede perfettamente che, le discussioni che si vedono spesso sui social (con i sanremesi divisi tra chi accusa gli incivili e chi la gestione del servizio ad opera di Amaie Energia), la colpa è solo da chi getta sacchetti in modo sconsiderato e senza il minimo rispetto per l’ambiente e per chi, regolarmente, fa la differenziata pur con grande sacrificio.

E invece c’è chi se ne ‘frega’ altamente del prossimo e dell’ambiente. Succede ogni giorno nelle zone dell’immediato entroterra dove i maleducati approfittano del buio e dell’assenza di controlli. E con il caldo anche i miasmi aumentano in modo sconsiderato. Riteniamo che l’unico modo per evitare situazioni i questo genere, vista l’indole del sanremese e dell’italiano medio, sia un intervento diretto con ‘fototrappole’ e controlli serrati, corredati da multe salate con chi continua a non rispettare le regole.