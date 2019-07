Sanremo: il nipote scrive al nostro giornale che avverte le autorità, riconosciuta la donna morta ieri alla spiaggia dell'Antenna

E’ una tedesca di 74 anni, A.D., la donna trovata ieri pomeriggio senza vita, nello specchio acqueo di fronte alla spiaggia dell’Antenna, dietro Portosole a Sanremo. Dopo i due decessi di domenica scorsa a Sanremo ed Arma di Taggia (uno di 70 ed una donna di 79 anni), ieri pomeriggio la donna è andata in spiaggia e, durante il bagno, ha probabilmente accusato un malore.

E’ stata vista dai bagnanti che hanno chiesto subito l’intervento del 118, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna era senza documenti anche se aveva il cellulare e le chiavi di casa. Questa mattina il nipote ha scritto alla nostra redazione, preoccupato perché non aveva notizie della madre da ieri. Abbiamo subito unito le due cose ed abbiamo informato immediatamente le forze dell’ordine alle quali è spettato il difficile compito di avvisare il figlio del tragico evento.

Intanto, questa mattina ad Arma di Taggia, un’altra donna di 75 anni ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Fortunatamente, questa volta il personale medico del 118 è riuscito a salvare la donna, ora portata in ospedale per le cure del caso. Ricordiamo, come sempre, l’importanza per bambini ed anziani a non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Da quest’oggi le temperature sono lievemente calate, ma rimane il pericolo in caso di esposizione continua al sole.