Riva Ligure: scontro tra uno scooter ed un furgone sull'Aurelia, giovane centauro grave in ospedale

Grave incidente stradale, poco dopo mezzanotte e mezza a Riva Ligure, sulla Statale Aurelia. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, uno scooter si è scontrato violentemente con un furgone.

Ad avere la peggio ovviamente il giovane che era alla guida del mezzo a due ruote, volato letteralmente sull’asfalto dopo l’impatto con il furgone. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse piuttosto gravi e, sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze ed anche i Vigili del Fuoco.

Il giovane ha riportato una serie di traumi e ferite su varie parti del corpo ed è stato poi trasportato in ospedale a Sanremo, in codice rosso di massima gravità. L’Aurelia è rimasta chiusa al traffico fino alle 2 per consentire i soccorsi ed i rilievi dell’incidente.