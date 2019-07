Riva Ligure: nuovi rilievi sull’Aurelia dopo il grave incidente della notte scorsa, la Stradale cerca testimoni oculari

Nuovo sopralluogo della Polizia Stradale oggi a Riva Ligure nel tratto di Aurelia teatro del grave incidente di ieri notte. Gli agenti hanno effettuato altri rilievi per ricostruire al meglio lo scontro tra un furgone e uno scooter condotto da un 16enne. Il giovane, residente in zona, ha riportato ferite molto gravi e si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale “Borea” di Sanremo.

La Polizia Stradale è inoltre alla ricerca di testimoni oculari che possano fornire una versione attendibile circa la dinamica dell’incidente. Chiunque avesse informazioni in merito può contattare la Polizia.