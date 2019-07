Polizia scopre armi, munizioni e droga: due giovanissimi fratelli di Apricale finiscono nei guai

Due fratelli di Apricale sono finiti nei guai, dopo che la Polizia ha trovato numerose armi e della droga. I due erano stati attenzionati dalla squadra investigativa del Commissariato, con il sospetto che potessero detenere illegalmente armi non regolarmente denunciate.



Il maggiore dei due, un 24enne, incensurato, è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi, munizioni, parti di arma da guerra, munizionamento anche da guerra e materiale esplodente, oltre che per detenzione illegale di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. Durante la perquisizione, in un’abitazione del centro storico di Isolabona dove il giovane è domiciliato, gli agenti hanno rinvenuto, nella tasca di una giacca, tre dosi di cocaina, circa 4 grammi e altri 4 grammi di hashish, occultati all’interno di due pacchetti di sigarette. Inoltre, nella camera da letto, vicino ai giocattoli dei bambini, è stato trovato anche uno spinello spento dopo una parziale consumazione. Nel bagno, nella cucina e nel salotto gli agenti hanno rinvenuto alcuni sacchetti in nylon, tutti tagliati negli spigoli inferiori al fine di ricavarne l’involucro per racchiudere le dosi confezionate, un telefono cellulare, una tessera plastificata, utilizzata per sezionare le quantità di stupefacente e una bilancia di precisione, nascosta nel furgone di proprietà parcheggiato nelle vicinanze, sotto il sedile.



Le perquisizioni riguardavano successivamente alcuni terreni e case di campagna, in località lontane dal paese. Nelle pertinenze di un casolare i poliziotti hanno rinvenuto numerose armi e munizioni, anche da guerra, materiali esplodenti e stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati: un fucile doppietta Beretta, calibro 12, con il montaggio di una torcia sulla canna per l’uso notturno; una pistola calibro 6,35, di fabbricazione austriaca; 17 munizioni per pistola calibro 22; 22 cartucce calibro 11; una pistola a salve calibro 9 mm, priva del bollino rosso; una carabina calibro 9 di fabbricazione tedesca; 46 cartucce a pallini calibro 12; 3 cartucce calibro 16; 33 cartucce da guerra di vario calibro esplose; 4 proiettili per munizionamento da guerra; 5 proiettili inesplosi; 16 proiettili di piccole dimensioni per pistola; circa 100 grammi di polvere da sparo; una spada giapponese con lama di 70 cm e relativo fodero a imbragatura cosciale; un coltello a serramanico in acciaio con lama di 9 cm; un pugnale bilama con lama di 9 cm. Ancora, nell’abitazione gli agenti scovavano una pistola scacciacani, un bilancino di precisione poggiato su un tavolo della cucina e, all’interno di una stufa a legna, circa 20 grammi di sostanza da taglio del tipo mannitolo e 235 euro in contanti.



Contestualmente gli investigatori hanno controllato anche l'altro fratello, un 22enne, residente in Apricale, con diversi precedenti di polizia ed un avviso orale del gennaio 2019, nel quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i poliziotti, all’interno di un mobile della camera, hanno trovato due buste contenenti oltre 100 grammi di semi e frammenti di marijuana e una bilancia di precisione, presumibilmente utilizzata per la preparazione delle dosi. In più, in un terreno attiguo all’abitazione sono state rinvenute tre piante di canapa indiana che sono state poste sotto sequestro.



L’arrestato è stato accompagnato presso casa circondariale di Imperia in attesa dell’udienza che si è celebrata stamane e si è conclusa con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.