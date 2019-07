Imperia: attentato alla sala scommesse del 2015, nuovo lungo rinvio per il processo ad Alessio Alberigo

Un nuovo lungo rinvio, al 19 novembre, per il processo ad Alessio Alberigo, ex titolare della sala scommesse Eurobet di via del Collegio a Imperia, dove, nel novembre 2015, a causa di un'esplosione, morirono Albert Jakupaj e Aramit Ismajlukaj, i due esecutori materiali dell'attentato, architettato secondo l'accusa dai titolari Alberigo e Michele Mucciolo, che in appello ha patteggiato una condanna a quattro anni con la formula del rito abbreviato.