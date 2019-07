Forte temporale nella notte nell'entroterra di Imperia: Caravonica e Cesio rimaste senza corrente

Un forte temporale, condito da tuoni e fulmini, si è abbattuto ieri sera sull’immediato entroterra di Imperia. A tratti la pioggia è stata anche di forte intensità ed ha colpito a macchia di leopardo la zona imperiese.

Le località più colpite sono state Costa d’Oneglia, Cesio e Caravonica. Questi ultimi due paesini dell’entroterra imperiese hanno registrato la maggior attività ‘elettrica’ con moltissimi fulmini. Proprio per questo è anche mancata la corrente elettrica e, solo l’intervento dei tecnici dell’Enel ha consentito il ripristino del servizio.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per verificare eventuali danni provocati dai fulmini che, fortunatamente, sono stati contenuti. Qualche problema anche sulla costa dove il temporale ha anche colpito Imperia, dove in molti hanno lamentato ammanchi di corrente per qualche minuto.

Nell'entroterra si sono registrate precipitazioni tra i 6 ed i 9 millimetri, concentrate soprattutto tra le 21 e le 22.30.