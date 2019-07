È ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata il 16enne ferito stanotte nell'incidente di Riva Ligure (Foto)

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sanremo, il 16enne che, verso mezzanotte e mezza mentre viaggiava sul suo scooter all’altezza di Riva Ligure sull’Aurelia, si è scontrato con un furgone per cause ancora in via d’accertamento da parte della Polizia Stradale, che ha rilevato il sinistro.

Il 16enne è vivo ma le sue condizioni sono particolarmente gravi ed è ricoverato in osservazione presso il nosocomio matuziano. Gli agenti della Stradale stanno lavorando per capire con precisione le cause dell’incidente, che ha visto il furgone finire la sua corsa addirittura su un fianco. Sul posto, questa notte, è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze ed i Vigili del Fuoco.

La statale Aurelia, nella zona dell’incidente, è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore. Il 16enne ha riportato una serie di ferite e fratture in varie parti del corpo. La prognosi per lui rimane riservata.