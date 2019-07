Bordighera: degrado e rifiuti di ogni genere nel vicolo dietro corso Italia, la denuncia del Consigliere Ramoino (Foto)

“Una salutare passeggiata nei vicoli del centro cittadino rivela realtà che meriterebbero attenzione; non solo estetiche, ma igieniche e di sicurezza”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione Giovanni Ramoino, in relazione ad una situazione di degrado nel vicolo alle spalle di corso Italia. Si tratta di via Borgo, retrobottega di alcune tra le attività più note, che si presenta in condizioni critiche: non certo per colpa dei commercianti, primi danneggiati da questa situazione.

“Abitazioni disabitate da tempo – evidenzia Ramoino - murate per impedirne l'accesso, con ampi giardini, facilmente accessibili dal vicolo, si sono trasformate in facile discarica, in pieno centro cittadino. Dai motorini, alle cucine, dai bidoni arrugginiti alle cancellate divelte e abbandonate; passando attraverso materassi e folta vegetazione che nasconde ogni genere di mercanzia e di animali. I nostri vicoli devono ridiventare luoghi sicuri e salubri, dove poter attraversare il centro cittadino in sicurezza”.

“Ho naturalmente provveduto a segnalarne la criticità alle autorità competenti, confidando in un sollecito intervento risolutore” termina Ramoino.